У Ющенка кажуть, що Тимошенко продовжує курс Януковича

У Секретаріаті Президента критикують антиінфляційні заходи, розроблені урядом.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Роман ЖУКОВСЬКИЙ повідомив, що в цих антиінфляційних заходах є ряд «неузгоджень внутрішньої філософії». Зокрема, за його словами, уряд для боротьби з інфляцією має намір застосовувати адміністративні заходи і чекає на більш жорстку монетарну політику НБУ.

«На наш погляд, адміністративні заходи не є виходом і, фактично, є продовженням політики уряду Віктора ЯНУКОВИЧА. Ви пам`ятаєте, що ми критикували його за прийняття постанови про введення декларування продавцем (цін на продукцію – УНІАН)… Зараз ці тенденції розвиваються», - наголосив Р.ЖУКОВСЬКИЙ.

Він також зазначив, що більш жорстка монетарна політика може призвести до зриву економічного зростання в результаті обмеження доступу до фінансів українських підприємств.

Разом з тим Р.ЖУКОВСЬКИЙ зазначив, що Секретаріат Президента задоволений змінами макропоказників наступного року, затвердженими урядом.

Він зазначив, що уряд прислухався до думки Президента і збільшив номінальний ВВП до 921 млрд. грн. – підвищивши на 19 млрд. дохідну частину бюджету.

Водночас прогноз інфляції залишився на колишньому рівні – 9,6% і забезпечення цієї цифри зажадає активних і ефективних антиінфляційних заходів, констатував представник Секретаріату Президента.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що Кабмін на наступному своєму засіданні має намір затвердити перелік антиінфляційних заходів.

Він також повідомив, що ухвалено рішення затверджувати антиінфляційні заходи не постановою уряду, а спільним рішенням Міністерства фінансів, Міністерства економіки і Нацбанку. «Зрозуміло, що без Нацбанку використовувати монетарний інструмент для впливу на інфляцію практично неможливо», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Нагадаємо, Президент України висловив стурбованість високими темпами інфляції в січні. За словами глави держави, інфляція, зафіксована в Україні в січні у розмірі 2,9%, є найбільшою за останні 7 років і, за даними Нацбанку, річне зростання інфляції може становити 19,4%.

Разом з тим прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що інфляція в січні є результатом 17% інфляційного зростання за підсумками 2007 року.

«Ми кожного місяця скорочуватимемо інфляцію і матимемо до кінця 2008 року однозначну інфляцію – до 10%. І це буде удвічі менше, ніж у 2007 році», - сказала вона.

Довідка УНІАН. Бюджет-2008 розрахований з урахуванням таких макропоказників: номінальний ВВП - 889,4 млрд. грн.; зростання ВВП – 6,8%; інфляція – 9,6%; дефіцит бюджету - 20,1 млрд. грн. (2,26% від ВВП).

13 лютого Кабінет Міністрів збільшив прогнозний показник ВВП на 2008 рік до 921 млрд. грн., зберігши прогноз зростання інфляції в 9,6%.