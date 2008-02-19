Балога хоче, щоб Тимошенко розрахувалася швидко і повністю

Керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вважає, уряд має прискорити виплату компанії “Газпром” боргу за спожитий Україною газ.

Про це йдеться у коментарі В.БАЛОГИ, переданому УНІАН.

Він переконаний, що темпи сплати українського боргу компанії «Газпром» за спожитий газ не відповідають характеру домовленостей, досягнутих під час робочого візиту Президента Віктора ЮЩЕНКА до Москви.

Як зазначив В.БАЛОГА, за результатами консультацій і переговорів, у тому числі з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ, сторони досягли згоди, що Україна з 14 лютого почне погашати газову заборгованість, яка виникла у листопаді-грудні минулого року.

«Йдеться про розрахунки за цінами 2007 року, що чітко зафіксовано в ході двосторонніх зустрічей. Глава держави висловився за те, що весь борговий платіж має бути проведений ближчим часом», - сказав В.БАЛОГА.

Однак, на думку керівника Секретаріату, проведена урядом перша виплата не демонструє рішучості сповна і швидко розрахуватися з боргами. Із заборгованості в 1,5 млрд. доларів «Газпром» одержав лише 100 млн., що неспівмірно мало і може викликати підозру про зволікання української сторони з оплатою за борговими рахунками.

«Домовленості Президентів двох держав-партнерів мають бути неухильно виконані. Не може бути й мови про перегляд вже затвердженого порядку розрахунків», – наголосив В.БАЛОГА.

Він також вказав на необхідність активізації роботи з підготовки нових схем прямих відносин між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» на 2008 рік на засадах прозорості і взаємної вигоди, як це визначили у Москві лідери України та Росії.

«Президент України розраховує на те, що напрацьовані конкретні пропозиції будуть представлені Кабінетом міністрів, як проекти майбутніх угод, вже незабаром. Причому слід виходити з того, що ні «Нафтогаз України», ні його російський партнер «Газпром» не можуть бути поставлені в нерівні умови. Уряд не може дозволити собі гаяти час у питанні, яке відноситься до сфери національних інтересів», – сказав В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, у лютому «Газпром» заявив, що заборгованість України за поставлений російський газ з 1 січня 2008 року наближається до 500 млн. дол., а загальний прострочений борг досяг 1,5 млрд. дол.

14 лютого НАК «Нафтогаз України» у робочому режимі розпочала процедуру погашення боргу за спожитий до 1 листопада 2007 року газ. У той же день на розрахунковий рахунок ЗАТ «УкрГаз-Енерго» було перераховано 524,6 млн. грн.