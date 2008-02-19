НУ-НС подивиться, як ПР викручуватиметься з незручного становища
Яценюк зробив сміливий хід...
“Голова Верховної Ради Яценюк зробив сміливий хід, оголосивши, що не буде заходити до сесійної зали поки не буде розблокована трибуна, тим самим дав змогу опозиції довести до абсурду свою позицію”, - сказав в інтерв’ю офіційному сайту блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” народний депутат від НУ-НС Андрій Парубій, коментуючи блокування опозицією роботи парламенту України.
“Партія регіонів має засвідчити, чи вони виторговують певні рішення, чи вони справді готові йти до кінця”, - зауважив народний депутат.
“Найближчим часом трибуна Верховної Ради буде розблокована, бо Партія регіонів є найбільш незацікавленою в дочасних парламентських виборах, оскільки її рейтинг падає з кожним днем, - підкреслив Парубій. - “Регіонали” це відчувають і розуміють, тому сьогодні знаходяться у край незручному становищі з думкою як вийти з блокування”.