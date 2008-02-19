Рудьковський хоче зводити своїх “замовників” до СІЗО... хоч на екскурсію

Екс-міністр транспорту та зв’язку Микола Рудьковський, якого сьогодні рішенням суду звільнили з Лук’янівського СІЗО №13, пообіцяв журналістам, що не буде тікати з України.

Разом з тим Рудьковський хотів би наочно продемонструвати “замовникам” свого ув’язнення, що СІЗО – це не 5-зірковий готель. Хоча б в рамках екскурсії.

“Я не буду говорити багато, той хто був у виправних закладах він знає, тюрма - це є тюрма, - сказав Рудьковський телеканалу СТБ. - Я думаю, що ті замовники, що хотіли подати, що там знаходжусь у 5-зірковому готелі, їм треба один раз побувати там хоч на екскурсії”.

Вчора на Рудьковського чекали швейцарські нейрохірурги, аби зробити йому операцію. Не дочекалися, й оперативне втручання перенесли на тиждень.

Тепер екс-міністр в очікуванні операції разом з адвокатами розроблятиме стратегію захисту у суді. Він перебуває у VIP - апартаментах з окремою кімнатою охорони, але вже без конвою.