БЮТ каже ПР у кулуарах: ми не знаємо, що робити, якщо ви розблокуєте?

“Коаліція нам каже в кулуарах: ми не знаємо, що ми будемо робити, якщо ви розблокуєте, бо 226 в нас нема і не було”, - принаймні так стверджує нардеп від Партії регіонів Олена Лукаш. В ефірі Ера-FM депутат заявила, що такі слова вона чула від абсолютно всіх депутатів від БЮТ, “які з нами спілкуються”.

Втім називати прізвища депутатів, які кажуть про недієздатність коаліції Лукаш відмовилася: “Це ж приватне спілкування, тому я не буду цього казати».

У відповідь на зауваження свого опонента – Володимира Стретовича – депутата від НУ-НС, мовляв, “це від лукавого. Пані Лукаш набиває собі ціну - коаліція говорить, коаліція говорить. Це устами пані Лукаш говорить те, що вони хочуть, щоб було”, Олена Лукаш процитувала стенограму пленарного засідання 12 лютого 2008 року. “Я цитую Яценюка: "Я наполягаю, щоб ми в обов`язковому порядку до наступного розкладу включили декілька законопроектів поміж іншими, які ми погодимо на погоджувальній раді - закон України про КМ і зміни до Конституції в частині недоторканності. Я прошу поставити на голосування". За - 173. От і все...” До цього Лукаш додала, що того дня сам “пан Стретович, мабуть, дійсно, з особистих причин не був присутній в залі”.

А прихильникам точки зору про дієздатність коаліції нардеп нагадала, що у більшості раз по раз виникають питання, через які коаліція нездатна виробити спільну позицію. “Я зараз таке чую - коаліція не довіряє президенту і СП в кадрових питаннях! Коаліція не голосує за обов`язкове включення в порядок денний закону про зняття депутатської недоторканності”.

Лукаш додала, що цим перелік непорозумінь у більшості не обмежується. “Ви побачите, як тільки поставлять закон про КМ, вони зараз вже не хочуть ставити недоторканність, вони зараз почубляться через ту ТП, бо члени з БЮТ не можуть домовитися з членами НУ-НС, - перераховувала депутат. - Вони почубилися щодо генпрокурора. Один виходить з партії, інші входять. Бачити цей бразильський серіал - це…”