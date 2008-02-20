Тимошенко знає, що нею у Росії лякають маленьких дітей

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не має наміру перешкоджати вступу Росії до Світової організації торгівлі після того, як українська сторона підписала протокол про приєднання до СОТ.

"Поки я очолюю уряд, Україна не створюватиме перешкоди для Росії по вступу до СОТ, ми тільки сприятимемо. Я знаю, що мною в Росії лякають навіть маленьких дітей. Пропаганда довгий час працювала на створення такого образу. Це наслідок внутрішньополітичної боротьби в Україні. Я це помилкове сприйняття, безумовно, зміню", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО в інтерв`ю газеті "Ведомости" напередодні візиту до Москви.

Український прем`єр знову підтвердила свою позицію щодо посередників при поставках газу з Росії.

"Нечесні ділки від бізнесу і політики вже багато років звинувачують мене смертних гріхах. Але я всього лише категорично проти будь-яких посередників. На початку 1990-х Росію та Україну захопила криза неплатежів, промисловість стагнувала, і були потрібні об`єднуючі ланки, щоб відновити товаропотоки. Зараз таких явищ немає, тому і посередники не потрібні", - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомив журналістам представник прес-служби російського уряду, прем`єр-міністр РФ Віктор ЗУБКОВ обговорить в Москві з прем`єром України стан і перспективи двосторонньої торговельно-економічної співпраці.

Як повідомлялося, візит Ю.ТИМОШЕНКО до Москви запланований на 21 лютого.