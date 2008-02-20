Тимошенко розказала, чим чоловіча сутність відрізняється від жіночої

“Мій досвід говорить про те, що все-таки чоловіча сутність сильно відрізняється від жіночої. У основній масі чоловіки, хоча, звичайно, є багато виключень, цинічніші, прагматичніші, менш делікатні. А жінки схильні більше пропускати всі події і рішення через серце і емоції”. Так прем`єр-міністр Юлія Тимошенко відреагувала на зауваження кореспондента “Вєдомостєй” про те, що в її кар`єрі кілька чоловіків зіграли ключову роль, але дуже скоро з союзників вони перетворювалися на ворогів. «Так було з Віктором Пінчуком, Павлом Лазаренком, Леонідом Кучмою. Схожа ситуація склалася і з Віктором Ющенком...», зауважує видання.

«Кожна людина проходить досвід партнерства, якісь зв`язки закінчуються, якісь починаються, - пояснила Тимошенко. - Але я б не об`єднувала всі ці історії в моєму житті у єдиний логічний ланцюг. І вже точно не ставте в цей логічний ряд президента України».