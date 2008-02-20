Регіонали довели число ”антинатовських” кульок до півсотні
10:43, 20 лютого 2008Політика
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Трибуна і президія - заблоковані
Трибуна і президія Верховної Ради України заблоковані народними депутатами з фракції Партії регіонів.
Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі перебуває близько 200 депутатів із різних фракцій.
Також у залі є близько 50 повітряних кульок синього й жовтого кольорів із написами «НАТО – ні!» та прапори України. Двері президії парламенту заблоковані кріслами.
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