Регіонали довели число ”антинатовських” кульок до півсотні

Трибуна і президія Верховної Ради України заблоковані народними депутатами з фракції Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі перебуває близько 200 депутатів із різних фракцій.

Також у залі є близько 50 повітряних кульок синього й жовтого кольорів із написами «НАТО – ні!» та прапори України. Двері президії парламенту заблоковані кріслами.