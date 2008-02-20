Ющенко поділив роботу над новою Конституцією на 5 етапів

Остаточне ухвалення нової редакції Конституції здійснить на референдумі український народ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час відкриття першого засідання Національної конституційної ради.

«Потрібно, щоб все українське суспільство долучилось до вкрай необхідної дискусії на тему конституційної реформи», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він гарантує, що цей процес буде відбуватись прозоро та за участі української громадськості.

На думку Президента, робота над новою редакцією Конституції має відбуватись наступним чином: насамперед слід підготувати пропозиції щодо концепції основних положень нової редакції Конституції, друге – провести громадське обговорення основних положень проекту за участю відомих громадських діячів та фахівців у галузі конституційного права, третє – потрібно узагальнити внесені під час громадського обговорення пропозиції та напрацювати з їх урахуванням новий проект редакції Конституції, четверте – провести експертизу проекту відповідними міжнародними органами, насамперед Венеціанською комісією, п’яте – має відбутися проходження проекту Конституції через ВР та винесення його на референдум.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що парламентські політичні сили відповідально поставлять до роботи над новою редакцією Конституції

«Разом з тим можливий і всеукраїнський конституційний референдум за народною ініціативою. За всіх обставин ми з вами повинні вжити всіх заходів, щоб цього разу народ став реальним учасником конституційного процесу на всіх його стадіях. Гарантую, що остаточне рішення щодо нової редакції Конституції України буде результатом волевиявлення всього українського народу», - наголосив Президент.

За його словами, за будь-яких обставин саме український народ, як єдине джерело влади, має визначити конституційний лад в Україні, в тому числі шляхом прийняття Конституції на всеукраїнському референдумі.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що Національна конституційна рада здатна стати консолідуючим органом, в якому працюватимуть і узгоджуватимуть позиції представники різних політичних сил та експерти.

Президент гарантує, що рада працюватиме відкрито, і її діяльність широко висвітлюватиметься у ЗМІ.