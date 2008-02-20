Тимошенко: я ніколи не гримну дверима

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що між нею і Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ немає стратегічної конфронтації, але припускає, що нинішня демократична команда може розпастися.

Про це вона сказала в інтерв`ю російській газеті “Ведомости” перед візитом до Москви.

«У відносинах ЮЩЕНКО — ТИМОШЕНКО немає стратегічної конфронтації. В даний момент ми працюємо з Президентом в одній демократичній команді. Зруйнувати цю команду, звичайно, можна, але питання — навіщо?», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, уряд сьогодні працює успішно. «І я готова підтримати Віктора ЮЩЕНКА ще на один термін президентства, якщо мені як главі уряду дадуть проводити реальні реформи», - зазначила прем`єр-міністра.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, в кожній демократичній країні і при будь-якій політичній системі «в тому або іншому ступені між керівниками країни виникають дискусії». «Це нормально, це не трагедія», - вважає вона.

Відповідаючи на репліку журналіста про те, що багато хто вважає, що посада прем`єра для Ю.ТИМОШЕНКО лише майданчик для підготовки і участі в президентських виборах, оскільки вона розвиває теми, дуже популярні для майбутнього електорату: реформування армії та повернення знецінених вкладів Ощадбанку СРСР, і чи не вийде так, що коли прийде пора виконувати ці обіцянки, вона просто красиво піде в опозицію, пояснивши народу, що їй просто не дали можливості нічого зробити, український прем`єр сказала: «Це кон`юнктурний погляд на речі. Я ніколи не гримну дверима. Кожний свій день я присвячую справжньому служінню країні».

Ю.ТИМОШЕНКО також сказала, що готова до того, що на шляху до змін стикатиметься з колосальною протидією, уточнивши, що в даному випадку говорить не про відносини з Президентом, а «про світоглядні цінності української влади».