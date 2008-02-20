Мороз бачить, до чого все йде

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ упевнений, що "вся риторика" навколо заміни посередника на газовому ринку, прямих поставок завершиться зростанням цін на газ для населення, для промисловості, подорожчанням комунальних послуг.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі СПУ.

За словами О.МОРОЗА, "розпочато черговий виток боротьби за володіння газовою трубою».

Він висловив думку, що з боку прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО "зараз йдуть спроби замінити посередника, відновити схему, за якою вона успішно працювала з Павлом ЛАЗАРЕНКОМ".

О.МОРОЗ нагадав про те, що зустрічався з керівником РАТ «Газпром» Олексієм МІЛЛЕРОМ, який, за словами лідера СПУ, сказав, що саме Ю.ТИМОШЕНКО весь час намагається замінити контрагента і ввести на ринок «Ітеру», хоча Російську Федерацію посередник у вигляді «РосУкрЕнерго» влаштовував.

«Все йде до підвищення ціни на газ», - зазначив О.МОРОЗ. За його словами, подібні діяння триватимуть доти, доки в Україні бізнес не буде відокремлено від влади.