Ющенко полетів у Париж

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з одноденним робочим візитом до Франції.

Як повідомляє прес-служба глави держави, мета візиту - обговорення нагальних питань порядку денного українсько-французьких відносин.

Головним пунктом програми стане зустріч Президента України з Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ. Це буде друга зустріч глав держав за останні півроку, відзначили у прес-службі.

Передбачається обговорити конкретні напрямки співпраці двох країн у рамках майбутнього французького головування в ЄС у ІІ півріччі 2008 року. У цьому контексті увагу буде приділено ходу переговорного процесу щодо укладення нової посиленої Угоди «Україна - ЄС», можливості використання ініціатив, закладених у концепції «асоційованого партнерства», запропонованої французьким Президентом.