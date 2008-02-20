Тимошенко не хвилює ефірне сміття і навіть ”тимчасові відставки”

Прем`єр-міністр України Юлії ТИМОШЕНКО впевнена, що ті, хто сьогодні жадає її відставки і розвалу коаліції, скоро підуть з політичної арени.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в інтерв`ю російській газеті “Ведомости” перед візитом до Москви.

«Я поіменно знаю політиків, які ведуть розмови про відставку уряду, про розвал демократичної коаліції. Але вони досить скоро і безславно підуть з політичної арени, а наша команда обов`язково повернеться за потужнішої підтримки людей», - заявила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що її не цікавить думка політиків, головне, щоб її підтримувало суспільство.

«Для мене ні посада, ні гроші не становлять жодної цінності. Мене відставляли з постів, намагалися принизити і скомпрометувати багато раз. Але в результаті все це жодного разу не призвело до зниження мого авторитету в суспільстві. Навпаки, це лише підвищило довіру народу до нашої політичної сили. І сьогодні мене абсолютно не цікавить, що поганого говорять про мене державні діячі і політики. Для мене головне — реакція суспільства, людей, а не політиків, все ефірне сміття і навіть тимчасові відставки мене не хвилюють», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.