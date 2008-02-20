Янукович запропонує Яценюку свій план виходу з кризи

Фракція Партії регіонів завтра, 21 лютого, о 10.00 в конференц-залі Верховної Ради проведе засідання, на якому запропонує свій план виходу з парламентської кризи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, на засідання запрошений голова Верховної ради Арсеній ЯЦЕНЮК.

Одним з пунктів плану є проведення круглого столу усіх фракцій Верховної Ради. Учасники круглого столу мають узгодити позиції сторін і виробити консенсус, що дасть можливість відновити ефективну роботу парламенту.

Засідання фракції буде відкритим для преси.