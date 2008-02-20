Кабмін Міністрів поновив на посаді генерального директора «Укрзалізниці» Петра НАУМЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, копію розпорядження уряду від 20 лютого №293-Р без підпису прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО продемонстрував сьогодні журналістам перед входом до головного офісу «Укрзалізниці» народний депутат Гарегін АРУТЮНОВ (фракція БЮТ).

За його словами, таким чином, Кабмін продемонстрував свою законослухняність і виконав рішення суду, який 14 лютого поновив на посаді П.НАУМЕНКА. При цьому Г.АРУТЮНОВ відзначив, що розбиратися в тому, чи було таке рішення суду законним, будуть відповідні органи, у тому числі і Генпрокуратура. Таким чином, тепер «Укрзалізниця» має двох генеральних директорів – Василя МЕЛЬНИЧУКА і Петра НАУМЕНКА.

Г.АРУТЮНОВ продемонстрував розпорядження уряду після того, як П.НАУМЕНКО, який організував брифінг для журналістів під стінами «Укрзалізниці», заявив про те, що йому перешкоджають приступити до виконання обов`язків за рішенням суду. П.НАУМЕНКО сказав, що сьогодні його не допустили в кабінет генерального директора і весь день він провів у кімнаті поряд з кабінетом. Він також відзначив, що сьогодні звернувся в Генпрокуратуру з проханням допомогти йому приступити до виконання обов`язків гендиректора.

Разом з тим, побачивши розпорядження, він відзначив, що можливо дана ситуація вже вирішилась.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший заступник міністра транспорту і зв`язку України Василь ШЕВЧЕНКО заявив, що Міністерство транспорту і зв`язку вважає генеральним директором «Укрзалізниці» Василя МЕЛЬНИЧУКА, а не поновленого на цій посаді за рішенням суду Петра НАУМЕНКА.

«Я не ознайомлений з ухвалою суду, яка вимагає відновити НАУМЕНКА на посаді керівника «Укрзалізниці». Але Мінтранс вважає керівником «Укрзалізниці» МЕЛЬНИЧУКА", – сказав заступник міністра.

Нагадаємо, 24 грудня 2007 року Кабмін звільнив П.НАУМЕНКА з посади гендиректора "Укрзалізниці", а 29 грудня призначив на цю посаду В.МЕЛЬНИЧУКА.

Київський окружний адміністративний суд 14 лютого 2008 р. поновив П.НАУМЕНКА на посаді генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту "Укрзалізниця" за його позовом.

Як заявив пізніше перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ на брифінгу в Кабінеті Міністрів, уряд має намір оскаржити судове рішення про поновлення його на посаді.