Депутат Шевчук заявляє про фальсифікації під час голосування

Народний депутат від фракції БЮТ Сергій ШЕВЧУК заявляє про фальсифікації під час голосування за кандидатуру голови Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, С.ШЕВЧУК звернувся із заявою до лічильної комісії, в якій наголошував, що він не брав участі у голосуванні. В той же час навпроти його прізвища стоїть підпис. Він розцінює це як спробу фальсифікувати вибори голови ВР.

Голова лічильної комісії Є.ШАГО повідомив, що дійсно лічильна комісія виявила факт, що народний депутат Дмитро ШЕНЦЕВ з фракції Партії регіонів поставив підпис не навпроти свого прізвища, а напроти прізвища ШЕВЧУК.

Нагадаємо, сьогодні у ВР оголошено про обрання Олександра МОРОЗА головою парламенту. За нього проголосували 238 народних депутатів.