Засідання Верховної Ради закрито

Заcідання ВР закрито. Завтра о 9.30 відбудеться засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова ВР Олександр МОРОЗ.

Він зазначив, що для нього результат голосування за його кандидатуру не був «зовсім неочікуваним». Він подякував тим, хто голосував за його кандидатуру, і тим, хто не брав бюлетені для голосування.

О.МОРОЗ наголосив, що в нього немає ніяких зобов’язань ні перед ким. Він закликав всіх народних депутатів до співпраці і зазначив, що «в парламенті немає переможців і переможених».