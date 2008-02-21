У Януковича зізналися, що проблема розблокування ВР не в НАТО

Проблема розблокування Верховної ради України стоїть поза НАТО.

Про це в ефірі Радіо Свободазаявив народний депутат України з фракції Партії Регіонів Тарас Чорновіл: «Проблема, чесно кажучи, не в НАТО. Проблема НАТО для України сьогодні дуже маргінальна. А проблема в тому, що немає довіри. І коли більшість і меншість практично мають порівну голосів, то виникають обставини, за яких треба дуже дуже чітко виробити оцей алгоритм співпраці більшості і меншості, щоб не було отакого способу десь тихенько перетиснути, десь якогось дрібного шулерства».