Рудьковського в школі били дівчатка (фото)

Микола Рудьковський у школі був відмінником, але нікому не давав списувати, за це... його били однокласниці, пише "Блік", журналісти якого побували на батьківщині підслідного екс-міністра.

Голова у Рудьковського працювала що треба. Вчився добре, – згадує однокласниця Тетяна Глушко. – Але ніколи і нікому не давав списувати.

За це йому і діставалося. Як розповіла Тетяна, Рудьковський в клас завжди останнім заходив, вже коли дзвенів дзвінок.

– Тому що на перерві ми з дівчатами його підстерігали, били і відбирали його ганчір’яну торбу, – зізнається Тетяна. – Він в ній книги носив, модно тоді було з такими торбинками ходити.

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