Яценюк підтримує ідею Януковича і хоче, щоб виграли всі

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК підтримує ідею проведення круглого столу в понеділок, 25 лютого, за участю всіх п’яти політичних сил парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з фракцією Партії регіонів.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, у ході цього круглого столу необхідно підписати політичну угоду. На сьогодні є базовий документ – політична угода, яка була внесена «в тому числі і мною», сказав він.

А.ЯЦЕНЮК повідомив, що сьогодні він зустрічатиметься з фракціями КПУ і Блоку Литвина, а завтра відбудеться спільна зустріч з двома фракціями – БЮТ і НУ-НС.

Він запропонував «за суботу-неділю доопрацювати документ, і давайте у понеділок у присутності преси спробуємо дійти політичного консенсусу, щоб усі сторони процесу виключно виграли».

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що політична угода має бути доповнена пропозиціями фракції Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів пропонує у понеділок, 25 лютого, провести круглий стіл за участю голови Верховної Ради А.ЯЦЕНЮКА.

За словами лідера фракції Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, за погодженням з усіма фракціями необхідно внести на розгляд парламенту ряд законопроектів і проектів постанов, при цьому у першу чергу має бути розглянутий проект постанови про порядок прийняття рішення щодо вступу України до НАТО. Також, сказав В.ЯНУКОВИЧ, має бути розглянутий проект закону про зміни до Конституції України щодо зняття недоторканності з окремих посадових осіб. Крім того, зауважив він, має бути розглянутий проект закону про статус народного депутата щодо убезпечення посадових осіб від незаконного втручання у їхню діяльність.

Також, повідомив В.ЯНУКОВИЧ, фракція Партії регіонів пропонує розглянути ряд соціальних законопроектів, які уже опрацьовані в комітетах парламенту тощо.