Симоненко: Конституційна рада є кишеньковою

Лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО не задоволений складом Конституційної ради при Президентові України і називає його кишеньковим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі фракції КПУ з головою Верховної Ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.

За словами П.СИМОНЕНКА, якщо виходити з персонального складу Конституційної ради, то вона не вирішить тих питань, які є нагальними у конституційній реформі. «Конституційна рада є кишеньковою», - сказав лідер фракції КПУ і наголосив, що Президент не захотів під час засідання ради дослухатися до пропозицій.

Як нагадав П.СИМОНЕНКО, він пропонував, аби спочатку були концептуально обговорені усі питання конституційної реформи, а потім би Конституційна рада приступила до своєї роботи.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив персональний склад Національної конституційної ради у кількості 97 осіб.

Згідно з указом, головою Національної конституційної ради є Президент В.ЮЩЕНКО. Секретар Національної конституційної ради - заступник глави Секретаріату Президента України – Представник Президента України у Конституційному Суді України Марина СТАВНІЙЧУК.