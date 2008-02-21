Луценко зустрічався з Черновецьким

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що наразі прокуратура не проводить жодних дій в ході розслідування інциденту між ним та мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив сьогодні журналістам у Дніпропетровську.

За його словами, медична експертиза щодо отримання ушкоджень Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ досі не завершена.

Також Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що після інциденту під час офіційних заходів він зустрічався з мером Києва. І при цьому «ніяких інцидентів між нами не було», додав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він наголосив, що прийме будь-яке рішення, котре поставить прокуратура по завершенню розслідування інциденту між ним і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня після засідання РНБО між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ сталася бійка.

21 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив генеральному прокурору з`ясувати всі обставини інциденту між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ і у разі потреби застосувати всі передбачені законодавством заходи до його учасників.

25 січня було розповсюджено офіційне повідомлення прокуратури Києва, що за фактом інциденту, що стався 18 січня 2008 року після закінчення роботи РНБО України, в ході якого Київському міському голові Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ було умисно спричинено легкі тілесні ушкодження, порушено кримінальну справу стосовно іншого учасника цієї події за ч.2 ст.125 Кримінального кодексу України. Відповідну постанову видав 24 січня заступник прокурора м. Києва.