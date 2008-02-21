Ніколаєнко прокоментує інформацію про поїздку з Рудьковським
...після вироку суду
|Олександра Ніколаєнко
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в УНІАН.
За словами О.НІКОЛАЄНКО, у справі з М.РУДЬКОВСЬКИМ її ім’ям маніпулюють. «Моє ім’я є достатньо серйозним маніпулятором, і давати якісь коментарі з мого боку буде неправильно і незаконно», сказала О.НІКОЛАЄНКО.
Топ-модель попросила «політиків-компроматчиків вирішувати свої політичні і чоловічі питання без участі жінок».
Вона також підкреслила, що для неї, як юриста, "дуже дивно, що в нашій країні почала бути відсутня таємниця слідства".
Як зазначила О.НІКОЛАЄНКО, будь-які її слова, коментарі щодо справи М.РУДЬКОВСЬКОГО будуть тиском на слідство і суд.
Топ-модель зазначила, що "щасливий той політик, якому не приплітали Олександру НІКОЛАЄНКО".
«Коли суд винесе своє рішення, - сказала О.НІКОЛАЄНКО, - тоді я зможу поспілкуватися щодо цього з пресою".
Як повідомляв УНІАН, слідчим відділом прокуратури Києва за матеріалами СБУ було порушено кримінальну справу стосовно М.РУДЬКОВСЬКОГО за розтрату коштів в особливо великих розмірах під час здійснення 12 червня 2007 року приватної поїздки за маршрутом Київ-Париж-Київ (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України) та пред’явлено обвинувачення. За інформацією деяких ЗМІ, цю поїздку М.РУДЬКОВСЬКИЙ здійснив разом з О.НІКОЛАЄНКО.
Екс-міністра було затримано 9 лютого. 11 лютого Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про утримання під вартою М.РУДЬКОВСЬКОГО. За рішенням суду екс-міністр транспорту утримувався у Київському СІЗО №13.
18 лютого Апеляційний суд м.Києва ухвалив рішення звільнити М.РУДЬКОВСЬКОГО під підписку про невиїзд.