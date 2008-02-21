Ющенко натякнув російським ЗМІ, що не задоволений Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО в Москві дав інтерв’ю інформаційному агентству РІА “Новости” і телеканалу Russia Today.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, глава Української держави відповів на низку запитань щодо внутрішньої та зовнішньої політики України.

Окрему увагу під час інтерв’ю було приділено співробітництву України та Росії у газовій сфері. Йшлося зокрема про виплату боргів за спожитий газ. В.ЮЩЕНКО відзначив, що не задоволений ходом реалізації українською стороною домовленостей, які були досягнуті між ним та Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ стосовно своєчасних і повних розрахунків України. «Як керівник країни я завжди твердо стоятиму на тому, що Україні не можна жити в боргах», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Інтерв’ю провели заступник головного редактора РІА “Новости” Максим ФІЛІМОНОВ та відомий російський телеведучий, оглядач, керівник програми Spotlight («В центрі уваги») Олександр ГУРНОВ.

Раніше Віктор ЮЩЕНКО закликав прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО під час переговорів у Москві не політизувати газове питання.

Як повідомила прес-служба глави держави В.ЮЩЕНКО зазначив, що домовленості Президентів України та Росії, що 7,5 млрд. грн. газового боргу, які Україна заборгувала за останні 4 місяці, повинні були у розрахунках розпочатися з 14 лютого.

Він жорстко розкритикував дію Міністерства фінансів, яке досі не «не заплатило жодної копійки «Нафтогаз України» по тих компенсаціях, які передбачені бюджетом». «Дану ситуацію я розглядаю як саботаж», – заявив Президент України.

*** Інформаційне агентство РІА “Новости” розповсюджує суспільно-політичну, економічну, наукову, фінансову інформацію російською, арабською та головними європейськими мовами. Агентство має широку кореспондентську мережу на території Росії, СНД та в більш ніж 40 країнах світу.

РІА “Новости” – один із засновників телеканалу Russia Today, ефірне мовлення якого розпочалося в 2005 році.

Russia Today є першим англомовним інформаційним телеканалом, що висвітлює події на території та за межами Росії. Новини телеканалу оновлюються кожні 30 хвилин протягом всієї доби. Власкори Russia Today, окрім Росії, працюють у країнах СНД та Європи, в США та на Близькому Сході. Приймати сигнал телеканалу мають змогу близько 90 млн. глядачів в Європі, Північній Америці та Африці.