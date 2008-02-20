Ющенко звинувачує Тимошенко у саботажі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО під час переговорів у Москві не політизувати газове питання.

Як повідомляє прес-служба глави держави, на початку зустрічі В.ЮЩЕНКО зазначив, що домовленості Президентів України та Росії, що 7,5 млрд. грн. газового боргу, які Україна заборгувала за останні 4 місяці, повинні були у розрахунках розпочатися з 14 лютого.

«14 лютого країна повинна була розрахуватися повністю за весь спожитий газ 2007 року. На сьогодні із 7,5 мільярда боргів через великі зусилля, в тому числі мої особисто, погашено 1,5 млрд.», – наголосив Президент.

Він жорстко розкритикував дію Міністерства фінансів, яке досі не «не заплатило жодної копійки «Нафтогаз України» по тих компенсаціях, які передбачені бюджетом». «Дану ситуацію я розглядаю як саботаж», – заявив Президент України.

Глава держави ще раз наголосив, що на рівні Президентів було досягнуто порозуміння щодо проблем 2007 року і щодо забезпечення організації ринку 2008 року.

Президента України непокоїть те, що до сьогодні уряд «практично нічого не зробив для вирішення газової проблеми», що йде в порушення як домовленостей В.ЮЩЕНКА та В.ПУТІНА, так і рішень, прийнятих на засіданні РНБО від 1 лютого.

Глава держави закликав главу уряду та членів її Кабінету не політизувати дане питання.

«Те, що заборгували, треба платити, або наша країна стане перед викликом, за який дуже дорого заплатить. Я просив би це врахувати при організації переговорів у Москві», – сказав Президент.

Також В.ЮЩЕНКО повідомив, що Секретаріат Президента підготовить відповідну інформацію російській стороні про стан і проведення розрахунків, які зобов’язана була провести Україна.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Нафтогаз України» визнав заборгованість перед "УкрГаз-Енерго" у розмірі 1,041 млрд. дол. за імпортний природний газ, відібраний холдингом в 2006-2007 роках для забезпечення паливом підприємств теплоенергетики і бюджетних установ.

14 лютого 2008 року «Нафтогаз України» перерахував на розрахунковий рахунок ЗАТ «УкрГаз-Енерго» 524,6 млн. грн. Представники ЗАТ підтвердили надходження траншу в повному обсягу.

Сьогодні, 20 лютого, НАК «Нафтогаз України» перерахував на розрахунковий рахунок ЗАТ «УкрГаз-Енерго» ще 898,9 млн. грн. в рахунок погашення боргу за спожитий газ.

19 лютого перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО в Москві доведеться починати переговори з газових питань із самого початку. В ході візиту до Москви, запланованого на 20-21 лютого, Ю.ТИМОШЕНКО планує зустрітися зі своїм російським колегою Віктором ЗУБКОВИМ.