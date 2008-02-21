Рада просить Ющенка виключити Одеський припортовий з переліку приватизації

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації Верховної Ради просить Президента України призупинити дію розпорядження Кабінету міністрів № 81-р і виключити ВАТ «Одеський припортовий завод» з переліку господарських товариств, держпакети яких підлягають першочерговій приватизації.

Відповідне звернення Комісії до Президента України опубліковане сьогодні на сайті Верховної Ради.

Так, члени Комісії вважають, що приватизація ОПЗ суперечить статті 1, частини другій статті 5 Закону "Про приватизацію державного майна" і статті 1 Закону "Про трубопровідний транспорт".

Спецкомісія також пропонує Кабінету міністрів терміново ухвалити рішення про закріплення в державній власності пакету акцій у розмірі 50% плюс одна акція статутного фонду ОАО "Турбоатом", зменшивши розмір пакету ВАТ "Турбоатом", яке підлягає продажу в 2008 році, до 25%.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до розпорядження Кабміну від 16 січня 2008 року №81-р, на першочерговий продаж у 2008 році, зокрема, планується виставити держпакети акцій ВАТ “Укртелеком” (67,79%), ВАТ “Одеський припортовий завод” (99,57%) і ВАТ “Турбоатом” (75,22%).

Фонд держмайна України 20 лютого оголосив конкурс з використанням відкритої пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 99,52% пакету акцій ВАТ "Одеський припортовий завод".

Стартова ціна пакету, що виставляється на конкурс, - 3 млрд. грн. Конкурс відбудеться через 75 днів після публікації оголошення.

Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» (м. Південне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

ВАТ «Турбоатом» створене в 1934 році і є одним з найбільших у світі виробників енергетичного устаткування - турбін для теплових і атомних електростанцій, гідравлічних турбін для гідроелектростанцій і гідроакумуляторних електростанцій, газових турбін для теплових електростанцій, парогазового устаткування й іншого енергетичного устаткування.

75,22% акцій ОАО «Турбоатом» передано в управління державного концерну «Укратомпром». «Сварог Ессет Менеджмент», яку пов`язують з Energy Standard Group російського бізнесмена Костянтина ГРИГОРІШИНА, володіє 15% ВАТ «Турбоатом». Ще близько 1% акцій належить ВАТ «Мегабанк».