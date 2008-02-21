Балога за дорученням Ющенка захистить Черновецкого від Тимошенко?

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА звернувся до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з пропозицією переглянути доручення щодо здійснення перевірки діяльності Київської міської державної адміністрації.

Про це йдеться у листі В.БАЛОГИ від 15 лютого 2008 р., фотокопію якого розміщено на Інтернет-порталі аналітичного агентства “Главред”.

“За дорученням Президента України звертаюсь до Вас з пропозицією забезпечити перегляд наданих членам Кабінету міністрів України доручень та рішень органів виконавчої влади щодо проведення перевірок діяльності виконавчого органу Київської міської ради, що не відповідають конституційно та законодавчо закріпленим принципам здійснення місцевого самоврядування, невтручання органів державної влади та їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм власних повноважень”, - йдеться у листі до Ю.ТИМОШЕНКО.

В.БАЛОГА зазначає, що до Президента України звернувся Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЦЬКИЙ з приводу втручання Кабміну у діяльність КМДА, зокрема, шляхом здійснення контрольних перевірок його діяльності, у тому числі з питань підготовки та виконання міського бюджету.

“Конституцією та законом України визнається та гарантовано в Україні місцеве самоврядування і визначено, що органи місцевого самоврядування підконтрольні відповідним органам виконавчої влади з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади. Зокрема, Конституція України відносить до повноважень місцевих державних адміністрацій підготовку та виконання лише обласних та районних бюджетів. Діяльність же зі складання проекту бюджету міста Києва є самоврядним повноваженням, що здійснюється виконавчим органом Київської міської ради за Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Відтак, така діяльність не може бути предметом контролю з боку органів виконавчої влади”, - зазначається в листі В.БАЛОГИ.