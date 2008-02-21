Путін погодився з Тимошенко? - версія прем`єра України

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Президент Росії Володимир ПУТІН підтримує позицію України, що полягає в намірі відмовитися від посередників при постачанні газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це український прем`єр повідомила журналістам одразу після повернення до Києва з Москви, де вона перебувала з робочим візитом.

«Так, безумовно, Володимир Володимирович ПУТІН чітко заявив, що ніяких посередників не потрібно. Мається на увазі «РосУкрЕнерго» і «УкрГазЕнерго», - сказала вона, коментуючи результати своєї зустрічі з Президентом Росії 20 лютого.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, в ході зустрічі з В.ПУТІНИМ обговорювалася стратегія співпраці Росії і України в газовій сфері.

Прем`єр-міністр також повідомила, що в ході зустрічі з главою російської держави обговорювалися питання розвитку транспортних коридорів, співпраця в галузі літакобудування, а також створення зони вільної торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого Ю.ТИМОШЕНКО і В.ПУТІН продовжували переговори більше трьох годин.