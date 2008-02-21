Регіонали вважають, що розблокувати Раду може... НАТО?

«Ми не можемо поступитися постановою щодо НАТО. Ми можемо поступитися цією постановою за одних умов: якщо ми зараз будемо мати офіційне повідомлення з боку НАТО, що вони знімають питання з розгляду 4 квітня», - так сказала нардеп-регіонал Інна Богословська в ефірі Ера-FM, коментуючи можливість для ПР поступитися постановою щодо “листа трьох” з проханням приєднати Україну до Плану дій щодо членства в НАТО.

“Якщо ми будемо мати такого офіційного листа, ми можемо просто зараз зняти блокаду, тому що не буде такого термінового виклику, на який ми повинні відповісти...”, - додала депутат.

Серед викликів Богословська перерахувала такі: “нас штовхають в НАТО при тому, що ми є фактично в оточенні країн, де не зняті так звані заморожені конфлікти: в нас кордон з Придністров’ям, яке вже сказало, що якщо Косову можна, то чому нам не можна? А там конфлікт між НАТО, до якого прагне Молдова, і між Росією, там військові. Це наш кордон і він буде палати. Це Крим, в якому є дві точки протистояння: один варіант це самопроголошення російського Криму, інший варіант – самопроголошення кримськотатарського Криму. Це страшне і не можна вести політику страусів… Це все рівно, що доктору, коли він бачить, що пацієнт хворий, закрити рота і сказати, що він не може казати пацієнту, що він хворий і має приймати такі-то ліки. Політики і є ті самі люди, які, коли бачать небезпеку, проблему, вони повинні її озвучити, винести на поверхню і знайти рішення. Якщо ми будемо мати підстави вважати, що у квітні це питання абсолютно точно не буде розглядатися в Брюсселі, то ми безумовно знімемо зараз блокаду, тому що в нас не буде такої небезпеки, яка загрожує зараз країні”, - ще раз підкреслила Богословська.