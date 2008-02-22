У Ющенка запланована неформальна зустріч в Москві

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО у Будинку прийомів уряду Російської Федерації візьме участь у неформальній зустрічі глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Також планується, що 22 лютого глава Української держави проведе низку двосторонніх зустрічей з Президентами держав-учасниць СНД.

Як повідомляв УНІАН, президент України В.ЮЩЕНКО перебуває з дводенним робочим візитом у Російській Федерації.

Напередодні, 21 лютого, Президент України провів зустріч із Патріархом Московським і всієї Русі Алексієм ІІ.

Окрім того, В.ЮЩЕНКО дав інтерв’ю російським ЗМІ.