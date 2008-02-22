У Ющенка запланована неформальна зустріч в Москві
08:31, 22 лютого 2008Політика
972 0
Президент дав інтерв`ю російським ЗМІ
Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО у Будинку прийомів уряду Російської Федерації візьме участь у неформальній зустрічі глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав.
Також планується, що 22 лютого глава Української держави проведе низку двосторонніх зустрічей з Президентами держав-учасниць СНД.
Як повідомляв УНІАН, президент України В.ЮЩЕНКО перебуває з дводенним робочим візитом у Російській Федерації.
Напередодні, 21 лютого, Президент України провів зустріч із Патріархом Московським і всієї Русі Алексієм ІІ.
Окрім того, В.ЮЩЕНКО дав інтерв’ю російським ЗМІ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter