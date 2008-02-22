У Москві розпочалася неформальна зустріч глав держав СНД

У Москві почалося неформальне засідання Ради глав держав СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, в заході беруть участь 12 глав країн - учасниць СНД.

За повідомленнями прес-служби Президента Росії, основною темою зустрічі стане розвиток взаємодії між країнами СНД. Глави держав планують обговорити актуальні питання економічного і політичного співробітництва в рамках СНД, питання взаємодії в реалізації спільних соціальних і гуманітарних проектів.

Однією з найбільш актуальних тем буде робота Співдружності над втіленням у життя концепції подальшого розвитку СНД і виконання плану основних заходів щодо її реалізації (план було прийнято на саміті СНД у Душанбе 5 жовтня 2007 року). Також президенти обговорять конкретні шляхи підвищення ефективності діяльності Співдружності і оптимізацію роботи його структур. Особливу увагу буде приділено економічному співробітництву, зокрема, обговорюватиметься розробка стратегії економічного розвитку СНД.

Президенти також розглянуть питання міграційної політики в країнах СНД. Увага глав держав буде приділена також транспортній сфері та співпраці в гуманітарній сфері. Зокрема, йтиметься про спільну підготовку до святкування 65-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні, а також про використання можливостей міждержавної телерадіокомпанії «Мир» в інтересах формування спільного інформаційного простору СНД.