Балога похвалив Тимошенко

Керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вважає, що візит прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до Москви став продовженням зусиль Президента Віктора ЮЩЕНКА щодо врегулювання проблем із постачанням газу в Україну.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

Зокрема, В.БАЛОГА виділяє кілька позитивних аспектів за підсумками робочого візиту прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО до Москви. На його думку, важливим є розуміння уряду всього комплексу проблем у відносинах між Україною та Росією у сфері газопостачання та необхідності їх невідкладного вирішення. Зокрема, йдеться про готовність уряду якнайшвидше погасити заборгованість за вже спожитий газ та підготувати договірну основу нових схем імпорту і транспортування російського палива. «Кабінет Міністрів сприйняв слова Президента про те, що країна не може жити в борг, як рішучу директиву сплатити за рахунками вчасно і сповна. Іншого варіанту для подальшого розвитку взаємин із Росією в енергетиці немає», - підкреслив глава Секретаріату.

В.БАЛОГА наголосив, що проведені Ю.ТИМОШЕНКО зустрічі і переговори в Москві стали практичним продовженням домовленостей між Президентами Віктором ЮЩЕНКОМ і Володимиром ПУТІНИМ. Насамперед, це стосується рішення лідерів двох країн про те, що оплата за спожитий у 2007 році газ здійснюватиметься за минулорічними контрактними цінами. Наступним завданням для Кабміну є опрацювання угод між «Нафтогазом України» і «Газпромом» про постачання газу на взаємовигідних засадах, з чим погодилися два Президенти. «Глава держави чекає від уряду конкретних пропозицій», - сказав В.БАЛОГА.

Керівник Секретаріату звернув увагу, що офіційні представники «Газпрому» заявили про необхідність продовження двосторонніх переговорів стосовно газової проблематики. За його словами, «це цілком зрозуміло, адже за одну зустріч дати всі відповіді на всі складні питання у цій сфері неможливо. Варто лише не збавляти інтенсивність такого діалогу, що дасть змогу вже в ближчому майбутньому вийти на конкретні рішення».

В.БАЛОГА також зазначив, що під час зустрічей українського прем’єра з керівником уряду Росії та головою правління «Газпрому» російська сторона не вийшла за рамки домовленостей лідерів двох держав.

Керівник Секретаріату повідомив, що в понеділок, під час традиційної зустрічі між Президентом, головою Верховної Ради та прем’єр-міністром, Ю.ТИМОШЕНКО докладно прозвітує про підсумки свого візиту до російської столиці. Президентські директиви на наступні офіційні контакти урядовців будуть скореговані з урахуванням вже досягнутих домовленостей.

«Візит Ю.ТИМОШЕНКО до Москви засвідчив, що пошук результату тільки тоді буде успішним, коли всі зусилля будуть спрямовані на єдину мету, і узгоджені», - підкреслив В.БАЛОГА.