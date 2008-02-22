Янукович нарешті зареєстрував у Раді свій проект щодо НАТО
Лідер ПР хоче доповідати особисто
Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ зареєстрував у Верховній Раді проект постанови, за якою будь-які рішення щодо вступу України до НАТО ухвалюються за результатами всеукраїнського референдуму.
Проект відповідної постанови № 1402-5 зареєстрований у парламенті 21 лютого.
“Рішення щодо вступу України до НАТО приймаються за результатами всеукраїнського референдуму з даного питання”, – йдеться у документі авторства В.ЯНУКОВИЧА.
Також у постанові зазначено, що вона набирає чинності з дня її ухвалення.
Як зазначається у пояснювальній записці до проекту постанови “Про рішення щодо вступу України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО)”, “законопроект розроблено з метою встановлення процедури прийняття рішення Україною щодо вступу до НАТО”.
На думку автора документа, ухвалення постанови обумовлене “вимогою більш ніж 15 млн. громадян України виступити проти інтеграції України до будь-якої військово-політичної організації, зокрема і НАТО”.
Прийняття ж постанови надасть можливість розв’язати суспільно важливе питання, вважає лідер Партії регіонів.
Також В.ЯНУКОВИЧ висловлює бажання особисто “доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради”.