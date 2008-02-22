Янукович нарешті зареєстрував у Раді свій проект щодо НАТО

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ зареєстрував у Верховній Раді проект постанови, за якою будь-які рішення щодо вступу України до НАТО ухвалюються за результатами всеукраїнського референдуму.

Проект відповідної постанови № 1402-5 зареєстрований у парламенті 21 лютого.

“Рішення щодо вступу України до НАТО приймаються за результатами всеукраїнського референдуму з даного питання”, – йдеться у документі авторства В.ЯНУКОВИЧА.

Також у постанові зазначено, що вона набирає чинності з дня її ухвалення.

Як зазначається у пояснювальній записці до проекту постанови “Про рішення щодо вступу України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО)”, “законопроект розроблено з метою встановлення процедури прийняття рішення Україною щодо вступу до НАТО”.

На думку автора документа, ухвалення постанови обумовлене “вимогою більш ніж 15 млн. громадян України виступити проти інтеграції України до будь-якої військово-політичної організації, зокрема і НАТО”.

Прийняття ж постанови надасть можливість розв’язати суспільно важливе питання, вважає лідер Партії регіонів.

Також В.ЯНУКОВИЧ висловлює бажання особисто “доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради”.