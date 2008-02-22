На “5-му каналі” в проекті «Rе:Акція» візьмуть участь депутати Матвієнко та Сівкович

Сьогодні о 19.15 на “5-му каналі” у проекті «Rе:Акція» візьмуть участь народні депутати Анатолій МАТВІЄНКО (НУ-НС) та Володимир СІВКОВИЧ (Партія регіонів).

Також учасниками програми будуть експерти Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ (Агентство моделювання ситуацій), Юрій ЯКИМЕНКО (Центр Разумкова) та четверо провідних вітчизняних журналістів.

Тема сьогоднішньої програми: “Сєвєродонецьк -2: нова спроба сепаратизму чи політтехнологія? Яка його реальна мета?".

«Rе:Акція» є спільним проектом інформаційного агентства УНІАН, “5-го каналу” радіо 106 FМ та холдингу «Главред-медіа».