Ющенко навідається до Таджикистану

Президент України Віктор ЮЩЕНКО найближчим часом планує відвідати Таджикистан.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам в Москві, коментуючи результати своєї сьогоднішньої зустрічі з Президентом Таджикистану Емомалі РАХМОНОМ.

За словами В.ЮЩЕНКА, візит до Таджикистану відбудеться ще до візиту до Казахстану (4-5 березня –УНІАН).

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що основними темами візиту буде питання гідроенергетики цієї країни.

За словами В.ЮЩЕНКА, Україна і Таджикистан хочуть опрацювати низку економічних проектів, особливо тих, що стосуються гідроенергетики. «У нас є великий портфель замовлень. Вже на сьогодні більше 20 млн. дол. на виробництво великих турбін для силових установок гідрокомплексів», - сказав Президент України.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що це лише початок діалогу, тому що в найближчі роки планується задіяти 6 гідроакумулюючих і генеруючих комплексів в Таджикистані.

Також він нагадав, що ці гідротурбіни виробляє Сумське підприємство ім. Фрунзе та інші українські виробники. Таким чином, Україна може виробити весь комплекс гідроенергетики.

Крым того, Президенти домовились, що Україна буде навчати таджицьких військових, лікарів, освітян.

Також В.ЮЩЕНКО повідомив, що в понеділок в Україну прибуде міністр оборони Таджикистану для проведення консультацій щодо військово-технічної співпраці.