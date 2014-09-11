РНБО: За минулу добу втрат серед українських військових немає
15:01, 11 вересня 2014Політика
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Незважаючи на порушення перемир'я проросійськими бойовиками, українським бійцям вдалося уникнути втрат.
REUTERS
За добу у бойових зіткненнях на сході України втрат серед українських військових немає.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«За минулу добу у бойових зіткненнях втрат серед військовослужбовців сил АТО немає», - заявив він.
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