РНБО: За минулу добу втрат серед українських військових немає

За добу у бойових зіткненнях на сході України втрат серед українських військових немає.

Читайте такожЗа ніч бойовики та російські найманці тричі обстріляли позиції силовиків – Тимчук

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«За минулу добу у бойових зіткненнях втрат серед військовослужбовців сил АТО немає», - заявив він.