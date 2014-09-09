За час перемир'я загинули четверо українських військових

За період перемир'я загинуло четверо українських військовослужбовців і 29 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив директор військово-медичного департаменту Міністерства оборони Віталій Андронатій.

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Він зазначив, що загалом військові медики надали допомогу 2517 військовим, які отримали поранення в зоні АТО. Він також зазначив, що на даний момент в закладах охорони здоров'я на лікуванні перебуває 1173 поранених, з яких 34 не відносяться до Збройних Сил України, а є представниками інших військових формувань, в тому числі Нацгвардії.

“З цих всіх військовослужбовців 94 знаходяться на лікуванні в цивільних лікувальних закладах, в першу чергу — це Дніпропетровський і Запорізький гарнізони”, - сказав він.