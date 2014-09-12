Силовики обладнали більше 100 блокпостів і опорних пунктів - Тимчук

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

«Українські війська в зону конфлікту на Донбасі продовжують здійснювати заходи зі зміцнення своїх позицій, інженерного обладнання лінії оборони і вдосконалення системи вогню. Одночасно здійснюється процес відновлення боєздатності наших підрозділів і частин», - написав він.

Читайте такожУкраїнські війська вирівняли та укріпили лінію фронту - РНБО«На межі кризового району підрозділи ЗС України, Національної гвардії МВС обладнали більше 100 блокпостів і опорних пунктів», - додав експерт.

Також особлива увага приділяється зміцненню оборони в секторі «М» (район Маріуполя).

Як підкреслив Тимчук, проводяться заходи з пошуку та знешкодження диверсійно-розвідувальних груп противника.

Як повідомлялося раніше, минулої ночі бойовики і російські військові продовжили атакувати позиції українських військ.