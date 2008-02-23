Мороз розглядає можливість співпраці з СДПУ(о)

Соціалістична партія України розглядає можливість співпраці з Соціал-демократичною партією України (об`єднаною).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Соціалістичної партії України, про це заявив лідер СПУ Олександр МОРОЗ.

Соціалісти розглядають питання про координацію дій з СДПУ(о), де змінилося керівництво, і ця політична сила сьогодні стала активнішою і переконливішою в соціал-демократичній ніші, відзначив О.МОРОЗ.

За його словами, зараз спостерігається тенденція повернення до СПУ тих, хто свого часу з партії вийшов заради створення самостійного проекту. Так, розпускається партія Всеукраїнського об`єднання лівих «Справедливість» Івана ЧИЖА, значна частина її представників готові вступити до СПУ.

Він також повідомив, що 23 лютого на засіданні Політради СПУ буде сформована робоча група з координації роботи з лівими політичними партіями.

При цьому він переконаний, що ідея створення «Соціалістичної партії Регіонів», про яку багато говорять останнім часом, - не більше ніж технологічний проект, мета якого - посилити позиції Партії регіонів на Сході і в Центрі України. Потім ця структура перейде під егіду Партії регіонів і діятиме в її орбіті, додав лідер СПУ.

На думку О.МОРОЗА, у соціалістів є всі шанси потрапити до наступного парламенту.

Як свідчать соціологічні дослідження, 70% українців хочуть жити в соціально орієнтованій державі. Всі виборчі кампанії будуються на гаслах, так або інакше «запозичених» у соціалістів: доступна освіта, якісна медицина, гідні пенсії. Це означає, що СПУ має майбутнє, і той факт, що соціалісти сьогодні перебувають поза стінами парламенту, не означає краху соціалістичної ідеї, відзначив О.МОРОЗ.

«Соцпартія - це затребувана суспільством структура, саме цього боїться влада, яка сьогодні робить усе для політичного знищення СПУ. Гляньте, всі ліві партії - такі, як ПСПУ або «Союз лівих сил» - ні що інше, як спроби клонувати Соцпартію, ослабити її. Але як свідчить досвід, успіхів на цьому терені чекати не слід, навіть і вклавши в розкручування клонів чималі кошти», - впевнений лідер О.МОРОЗ.