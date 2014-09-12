Семенченко заочно увійшов до першої п'ятірки партії "Самопоміч"
До першої п'ятірки виборчого списку партії "Об'єднання Самопоміч" увійшов командир окремого батальйону спеціального призначення "Донбас" Національної гвардії України Семен Семенченко.
Як передає кореспондент УНІАН, список затвердили делегати другого етапу ІІІ з'їзду партії "Обєднання Самопоміч". За цей список проголосували 22 з 23 делегатів з'їзду. Один утримався. Також делегати затвердили список кандидатів у депутати від партії в мажоритарних округах.
Згідно з рішенням з'їзду, першим номером у виборчому списку партії значиться співзасновник громадської ініціативи "Реанімаційний пакет реформ" Ганна Гопко, другим - Семенченко, третім - експерт в області інформаційних технологій, засновник і директор ІТ-компанії "Елекс" Олексій Скрипник, четвертим - директор Всеукраїнського благодійного фонду "Українська правнича фундація" Оксана Сироїд. П'ятим номером у списку - голова правління благодійної організації "Благодійний фонд "Коло" Віктор Кривенко.
Читайте такожСеменченко підтвердив, що бійці "Донбасу" підуть в Раду від партії мера ЛьвоваТакож 13-м номером у списку цієї партії є журналіст Єгор Соболєв, а під номером 7 - керівник групи інформаційної війни добровольчого батальйону "Донбас" Павло Кишкар.
При цьому сам Семенченко був відсутній на з'їзді партії, делегати якого ухвалили його кандидатом у народні депутати у виборчому списку під №2.
Читайте такожСеменченко оголосив про створення "Української військової організації"В коментарі журналістам керівник групи інформаційної війни добровольчого батальйону "Донбас" Павло Кишкар повідомив, що Семенченко зараз перебуває на зустрічі з послами європейських країн.
Довідка УНІАН. Лідером партії «Об'єднання Самопоміч» є мер Львова Андрій Садовий.
Позачергові вибори у Верховну Раду відбудуться 26 жовтня.