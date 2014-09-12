Семенченко заочно увійшов до першої п'ятірки партії "Самопоміч"

Як передає кореспондент УНІАН, список затвердили делегати другого етапу ІІІ з'їзду партії "Обєднання Самопоміч". За цей список проголосували 22 з 23 делегатів з'їзду. Один утримався. Також делегати затвердили список кандидатів у депутати від партії в мажоритарних округах.

Згідно з рішенням з'їзду, першим номером у виборчому списку партії значиться співзасновник громадської ініціативи "Реанімаційний пакет реформ" Ганна Гопко, другим - Семенченко, третім - експерт в області інформаційних технологій, засновник і директор ІТ-компанії "Елекс" Олексій Скрипник, четвертим - директор Всеукраїнського благодійного фонду "Українська правнича фундація" Оксана Сироїд. П'ятим номером у списку - голова правління благодійної організації "Благодійний фонд "Коло" Віктор Кривенко.

Читайте такожСеменченко підтвердив, що бійці "Донбасу" підуть в Раду від партії мера ЛьвоваТакож 13-м номером у списку цієї партії є журналіст Єгор Соболєв, а під номером 7 - керівник групи інформаційної війни добровольчого батальйону "Донбас" Павло Кишкар.

При цьому сам Семенченко був відсутній на з'їзді партії, делегати якого ухвалили його кандидатом у народні депутати у виборчому списку під №2.

Читайте такожСеменченко оголосив про створення "Української військової організації"В коментарі журналістам керівник групи інформаційної війни добровольчого батальйону "Донбас" Павло Кишкар повідомив, що Семенченко зараз перебуває на зустрічі з послами європейських країн.

Довідка УНІАН. Лідером партії «Об'єднання Самопоміч» є мер Львова Андрій Садовий.

Позачергові вибори у Верховну Раду відбудуться 26 жовтня.