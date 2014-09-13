Зменшення постачання газу в Европу з боку Росії – це будильник для ЄС – прем’єр

Про це заявив в інтерв’ю одному з телеканалів прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Те, що вчора витворила Росія, на 10% зменшивши постачання газу до країн-членів Євросоюзу, - це дуже серйозний будильник для ЄС. До чого це приведе? До того, що Європа буде робити все, щоб відмовитися від російського газу. Так само, як Україна почала робити все, щоб зменшити свою залежність від нього», - сказав Яценюк.

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Він зауважив, що українці уже скоротили споживання газу на 30% і цьому є об’єктивні та суб’єктивні причини.

«Об’єктивна причина – війна на сході, промисловість почала менше споживати газу. Ще одна з причин – люди почали менше використовувати газ. З одного боку, він став дорожчий. З іншого боку, люди з національно-патріотичним духом сказали: ми не будемо платити гроші росіянам, бо потім на ці гроші Росія купує танки і приїжджає до нас в Донецьк і Луганськ», - відзначив голова уряду.

Яценюк також відзначив, що з 25 мільярдів кубічних метрів газу, які закуповували в Росії, 15 наразі імпортуються з країн-членів Європейського Союзу.

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«Додатково нам необхідно 5 мільярдів кубічних метрів газу для того, щоб пройти зиму. І якщо ми будемо використовувати по повній всі виробничі потужності з Європейського Союзу, то в дуже складних умовах, але ми зиму переживемо», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст «Газпром» зменшив постачання газу до Польщі та Словаччини, а також підвищив ціну на газ для Угорщини. Три країни є ключовими постачальниками реверсного газу в Україну.