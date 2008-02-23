Янукович вірить, що Ющенко об`єднає ”всі здорові сили суспільства”

14:00, 23 лютого 2008
Політика
990 0

Лідер ПР поздоровив Президента

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ привітав Президента України Віктора ЮЩЕНКА з днем народження.

Про це йдеться у повідомленні Персонального інформаційного сервера В.ЯНУКОВИЧА, переданому УНІАН.

В.ЯНУКОВИЧ побажав В.ЮЩЕНКУ здоров`я, успіхів у виконанні завдань “важливої державницької місії”.

Лідер Партії регіонів висловив упевненість в тому, що на цьому шляху Президент України зуміє об`єднати всі здорові сили суспільства.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter