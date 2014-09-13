Відтермінування стосується ЗВТ, але не Угоди про асоціацію - Єврокомісія

Про це агентству УНІАН в суботу заявив представник ЄК Войтек Талко, коментуючи інформацію такого змісту, розповсюджену деякими ЗМІ.

"Ні, не йдеться про Угоду про асоціацію, але тільки про частину, яка стосується торгівлі, про поглиблену та всеохоплюючу зону вільноі торгівлі. Якщо ви уважно прочитаєте заяву, там чітко сказано, що відкладена до грудня 2015 року саме імплементація ЗВТ", - заявив він.

Читайте такожЖодних змін в Угоду про асоціацію не вносили - голова комітету Європарламенту