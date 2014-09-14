З полону бойовиків звільнено 4 українських силовиків та волонтер - прес-служба Президента
15:42, 14 вересня 2014Політика
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З полону бойовиків звільнено ще 4 українських силовики та волонтер.
REUTERS
Про це у соцмережі повідомив керівник прес-служби Президента України Святослав Цеголко. Читайте такожНаливайченко: Понад 740 українців ще утримуються бойовиками
"Сьогодні звільнили ще п'ятьох наших заручників з Мар'їнки. Як повідомили президентові у Центрі звільнення полонених, троє з них з батальйону Донбас, один рядовий солдат і один волонтер. Мусимо звільнити усіх", - написав він.
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