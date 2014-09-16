У ВР зареєстровано законопроекти про особливий статус окремих районів Донбасу і про амністію
У Верховній Раді зареєстровано проект закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" та «Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей».
Ці законопроекти (№№5081 та 5082) подав до парламенту президент України Петро Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, Порошенко закликав народних депутатів з особливою відповідальністю поставитися до розгляду у Верховній Раді запропонованих ним законопроектів, що стосуються виконання Мирного плану із врегулювання ситуації на Донбасі.Читайте такожРаді вистачить голосів на спецстатус Донбасу – ЗМІ
Глава держави нагадав, що ключовими елементами Мирного плану, з якими він йшов на президентські вибори, є питання особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей, «які де-факто є елементами децентралізації з повним і безумовним дотриманням суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави, з гарантованою належністю державі всіх основних атрибутів, включаючи зовнішню, безпекову, правову політику».