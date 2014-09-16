Після перерви депутати таки погодилися проводити засідання Ради в закритому режимі

Верховна Рада з другої спроби підтримала проведення пленарного засідання в закритому режимі.

Про це повідомив народний депутат від ВО «Батьківщини» Андрій Шевченко в своєму Twitter.

«Продавили режим закритого засідання - 265 голосів», - написав він.

Продавили режим закритого засідання - 265 голосів. Проанонсована інформація Міноборони. Стенограма буде закритою. Рішення оприлюднять — Andriy Shevchenko (@ashevch) 16 сентября 2014

Крім цього Шевченко додав, що «проанонсована інформація Міноборони. Стенограма буде закритою. Рішення оприлюднять».

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Також нардеп зазначив, що «в режимі закритого засідання Порошенко розраховує знайти голоси за закони про особливий статус для Донбасу та про амністію ДНР та ЛНР».

Проте, він відзначає, що «поки за ці закони голосів нема».

Шевченко зауважив, що «ВО «Батьківщина» та ВО «Свобода» - проти. Голосуватимуть «за» екс-регіонали, комуністи, люди Президента і «Удар».

В режимі закритого засідання @poroshenko розраховує знайти голоси за закони про особливий статус для Донбасу та про амністію ДНР та ЛНР — Andriy Shevchenko (@ashevch) 16 сентября 2014

Як повідомляв УНІАН, у ВР відбувається засідання лідерів фракцій та груп. У засіданні ВР оголошено перерву.

Як повідомила кореспонденту УНІАН народний депутат України Лілія Гриневич, на початку засідання народні депутати України не підтримали пропозицію проводити засідання парламенту в закритому режимі. За її словами, тому було оголошено перерву в роботі ВР і зараз відбуваються консультації між лідерами фракцій та груп. Жодне питання порядку денного сьогодні ще не розглядалося.

Раніше на сайті парламенту з`явилась інформація про те, що депутати не проголосували за проведення сьогодні закритого засідання Верховної Ради. За це рішення проголосував лише 121 народний депутат.

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В той же час представників ЗМІ на засідання не запрошують.

Сьогодні у Верховній Раді мала відбутись закрита частина засідання, під час якої народні депутати планували заслухати інформацію начальника Генерального штабу Збройних сил — головнокомандувача ЗСУ Віктора Муженка щодо ситуації у зоні проведення антитерористичної операції. Очікувалося, що о 12.15 мала розпочатися відкрита частина засідання ВР.