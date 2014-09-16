Бойовики обстрілюють Троїцьке на Луганщині

14:45, 16 вересня 2014
Політика
0 0

Бойовики продовжують обстріли населених пунктів на Донбасі.

 

Зокрема, повідомляє видання "Інформатор", сьогодні о 12:20 вони почали мінометний обстріл селища Троїцьке Попаснянського району Луганської області.

Як зазначається, обстріл населеного пункту продовжується і на даний момент. Інші подробиці не відомі.

Читайте такожБойовики намагаються відтіснити сили АТО з позицій у районі Донецька й Дебальцевого (карта АТО)

Читайте такожобстрілювали аеропорт Донецька.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter