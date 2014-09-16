Бойовики обстрілюють Троїцьке на Луганщині
14:45, 16 вересня 2014Політика
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Бойовики продовжують обстріли населених пунктів на Донбасі.
REUTERS
Зокрема, повідомляє видання "Інформатор", сьогодні о 12:20 вони почали мінометний обстріл селища Троїцьке Попаснянського району Луганської області.
Як зазначається, обстріл населеного пункту продовжується і на даний момент. Інші подробиці не відомі.
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