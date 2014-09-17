Голова ВР пояснив, чому Порошенко не підпадає під дію закону про люстрацію

Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов наголошує, що президент Петро Порошенко не підпадає під дію закону про люстрацію, оскільки глава держави обирається народом на виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів з приводу того, що чи підпадає під дію закону “Про очищення влади” Порошенко, як колишній міністр в уряді Миколи Азарова.

“Треба прочитати детально закон — він дійсно розпочинає механізм очищення влади, і зараз можу сказати, що всі, хто обирається на посади шляхом всенародного голосування, проходять самолюстрацію під час голосування, тобто він не є суб'єктом цього закону”, - сказав спікер.

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Турчинов наголосив, що закон про люстрацію «торкається чиновників всіх рівнів, зокрема, держслужбовців, тобто це закон, який очищає владну вертикаль в Україні».

Голова ВР також визнав, що неодноразово ставив на голосування законопроект про очищення влади, оскільки однієї з вимог Майдану була люстрація влади, тому ухвалення цього документу вимагав народ України.

Турчинов підкреслив, що для ширшої реалізації даного закону мають бути ухвалені окремі законодавчі рішення, щоб процес очищення влади набув незворотного характеру.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 16 вересня прийняла закон про очищення влади, також відомий як закон про люстрацію.

Згідно з ухваленим законом, суб'єктами люстрації є всі державні службовці, службовці органів місцевого самоврядування, за винятком виборних посад.

Як заявив народний депутат Юрій Дерев'янко, даний закон поширюється також на прем'єр-міністра України, заступників міністра, заступників керівників інших центральних органів влади. Також цей закон поширюється на голів облдержадміністрацій.

За словами Дерев’янка, під люстрацію підпадають всі судді та прокурори, які ухвалювали протиправні рішення щодо учасників Майдану. “Всі вони не мають права обіймати будь-яку державну посаду на термін 10 років”, - додав він.

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Він підкреслив, що наступною категорією осіб, які підпадають під закон про люстрацію, є ті, хто за рішенням судів визнані такими, що закликали до розколу України, до сепаратизму. Дерев'янко зазначив, що такі особи не мають права обіймати посади на термін 5 років.

Сьогодні, 17 вересня, прем’єр Арсеній Яценюк доручив у кожному міністерстві створити комісії з люстрації, а також Громадську раду з питань люстрації при Міністерстві юстиції.