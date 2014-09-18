Канада ніколи не визнає окупації будь-якої частини території України - Гарпер

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час свого виступу на спільному засіданні Палати громад та Сенату Канади в Оттаві.

”Ми ніколи не визнаємо російську окупацію будь-якої частини української території”, - сказав Гарпер.

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Він зазначив, що зі строни Канади не буде жодного компромісу щодо цього питання.

За його словами, Канада буде продовжувати виступати проти російської неповаги до норм міжнародного права.