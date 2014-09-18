Агентство ООН у справах біженців надасть Київській ОДА 1,3 млн гривень для допомоги переселенцям

Про це повідомляє прес-служба ОДА.

Вчора відбулося підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Київською обласною державною адміністрацією та Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Читайте такожПереселенцям з Донбасу хочуть виплачувати по 884 грн на місяць для оренди житла

"В рамках співпраці Київська область отримає від Агентства ООН у справах біженців 1,3 мільйона гривень для надання адресної фінансової допомоги найбільш вразливим внутрішньо переміщеним особам. Загалом в рамках програми 221 родина переселенців у Київській області отримає матеріальну допомогу від УВКБ ООН у розмірі від 3,5 до 7 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.